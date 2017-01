CAN 2017 : l’Algérie à la recherche d’un exploit

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En s’inclinant contre la Tunisie, l’Algérie possède peu de chances d’accéder au second tour de la CAN. Après un nul surprise contre le Zimbabwe (2-2), les Fennecs comptent un point en deux rencontres, et devront espérer un petit miracle pour jouer les quarts de finale…



L’Algérie qualifiée si…

Dans le groupe B, les choses sont déjà claires pour le Sénégal. Avec six points en deux rencontres, les Lions de la Teranga occupent la première place et sont assurés de disputer les quarts de finale de l’épreuve. Il reste juste à savoir quelle place ils occuperont, et quelle nation les accompagnera. En battant l’Algérie (2-1), la Tunisie prend une sérieuse option avec 4 points avant de jouer lundi à 20 heures le Zimbabwe, dernier du groupe B.

Mais personne n’est encore éliminé dans cette poule : l’Algérie a encore un mince espoir de se qualifier. Pour cela, il faudra s’imposer contre le Sénégal, l’équipe qui fait sans doute la meilleure impression depuis le début de la compétition. Et espérer dans le même temps une défaite de la Tunisie. Mais il faut que le Zimbabwe s’impose sur une marge inférieure ou égale à l’hypothétique succès des Fennecs… Vous l’aurez compris, la présence de l’Algérie en quart dépend de beaucoup de « si »…



Une défaite qui fait très mal

On imagine que le réveil des Algériens a dû être dur ce matin. Les coéquipiers de Mahrez n’ont frappé que six fois au but lors de la rencontre, et seulement à deux reprises en seconde période où ils ont pourtant eu 55% de possession ! C’est d’ailleurs la deuxième mi-temps qui leur a été fatale avec un but contre son camp de Mandi (50ème) suivi d’un second but tunisien sur un pénalty de Sliti (66ème).

S’ils sont parvenus à réduire le score (Hanni, 91ème), les Algériens ont mal géré la rencontre et laissent passer une belle chance de se hisser en quart de finale malgré de bonnes occasions lors des 45 premières minutes. Si rien n’est encore perdu, il leur faudra tout donner pour venir à bout du Sénégal lundi soir lors de la troisième et dernière journée du groupe B.