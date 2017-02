Quel avant-centre pour incarner le nouvel OM ?

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est plus un secret, l’Olympique de Marseille s’active en coulisse pour s’offrir un attaquant de pointe d’envergure internationale pour incarner son « Champions Project ». Selon RMC, une enveloppe comprise entre 50 et 60 M€ a même été débloquée sur ce dossier. En nous basant sur les valeurs des joueurs établies par le site référence de Transfermarkt, nous avons essayé de donner des idées à la cellule de recrutement phocéenne.







Chicharito (29 ans / Bayer Leverkusen) : 25 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : Valeur sûre en Europe, le mexicain présente un très joli CV et serait tout à fait abordable pour les finances marseillaises. Sportivement, il apporterait son expérience et son sens du but.



Ce qui pourrait bloquer : En perte de vitesse cette saison, est-ce vraiment la star capable d’incarner le nouvel OM.







Mauro Icardi (23 ans / Inter Milan) : 45 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : Jeune, talentueux, charismatique, il a tout pour mettre l’OM à ses pieds.



Ce qui pourrait bloquer : Il incarne déjà un projet ambitieux, celui de l’Inter et de ses nouveaux propriétaires. Difficile d’imaginer les nerazurro lâcher leur pépite.







Paco Alcacer (23 ans / FC Barcelone) : 20 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : Jeune international en rupture de banc au Barça, l’ancien Valencian pourrait vouloir changer d’air. Et Zubizarreta a ses entrées à la Masia pour faciliter les négociations.



Ce qui pourrait bloquer : Pas grand-chose en fait, une piste à creuser pour Marseille.







Mario Mandzukic (30 ans / Juventus Turin) : 18 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : Expérimenté, bon buteur, le croate a encore de belles années devant lui. Avec son sens du but, on le voit tout à fait profiter des caviars de Payet ou Thauvin.



Ce qui pourrait bloquer : La Juve risque fort de perdre Dybala, voudra-t-elle également se séparer de son binôme ? Pas sûr.







Karim Benzema (30 ans / Real Madrid): 60 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : Le Real veut changer d’avant-centre et le départ du français semble inéluctable, il sera donc disponible. De son côté, quoi de mieux pour se racheter une image en France que de venir incarner le projet du club le plus populaire de l’Hexagone ?



Ce qui pourrait bloquer : Beaucoup de concurrence sur la seule vraie star de cette liste. On l’imagine plutôt rejoindre un club de plus haut standing.







Olivier Giroud (30 ans / Arsenal) : 25 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : On parle également de changement à la pointe de l’attaque des gunners, il pourrait partir pour s’assurer de jouer une année de Coupe du Monde. Il semble parfaitement dimensionné pour l’OM. Le projet pourrait lui plaire.



Ce qui pourrait bloquer : Peut-être pas assez flashy pour le projet.







Mario Balotelli (26 ans / OGC Nice) : libre

Pourquoi ça pourrait se faire : Une star, une vraie. Déjà intégré à la Ligue 1, il connaît l’ambiance de Vélodrome et pourrait être séduit par le projet. Il est libre de tout contrat, ce qui ne gâche rien.



Ce qui pourrait bloquer : C’est Balotelli, un pari qui peut faire exploser un vestiaire.







Christian Benteke (26 ans / Christian Benteke) : 27 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : Rétrogradé à Crystal Palace après un passage raté à Liverpool, le Belge veut se relancer. Francophone et jeune, il possède un potentiel sportif et médiatique à même de séduire les décideurs marseillais.



Ce qui pourrait bloquer : Valeur sûre en Premier League, il sera difficile de lui faire traverser la Manche.







Anthony Martial (21 ans / Manchester United): 32 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : Martial est en difficulté à Manchester et doit regagner sa place chez les Bleus, il aura besoin de jouer. Pour l’OM rapatrier l’un des plus grands espoirs offensifs du foot français serait un énorme coup médiatique et marketing.



Ce qui pourrait bloquer : Un dossier très concurrentiel et très cher.







Carlos Bacca (30 ans / Milan AC): 23 M€

Pourquoi ça pourrait se faire : Bon buteur, habitué aux joutes européennes, il a le profil pour porter sportivement l'attaque marseillaise et ne souhaite pas s'éterniser en Lombardie. De plus, il est colombien comme la femme de Frank McCourt, un véritable atout.

Ce qui pourrait bloquer : Peut-être un peu léger médiatiquement.