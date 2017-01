Chelsea : Diego Costa agace son entraîneur

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

Battus par Tottenham (0-2) en début d’année, les joueurs d’Antonio Conte ont remis les pendules à l’heure sur la pelouse de Leicester (3-0), champion en titre. Une balade au King Power Stadium ce week-end et les voici repartis à la conquête d’un titre qui leur est sans aucun doute promis. En revanche, l’équipe londonienne passera-t-elle l'hiver avec son effectif intact ? Rien n’est moins sur. La Chine lorgne plusieurs de ses stars.

Diego Costa succombe aux sirènes de la Chinese Super League

Diego Costa était absent samedi, en raison d'une altercation avec son entraîneur, mais la défection de l’attaquant brésilien, comme à Bournemouth (3-0), n’a pas fait défaut à son club. Mieux, les Blues ont montré de belles dispositions en son absence, due à une blessure, pensait-on dans un premier temps. Le staff médical des Blues a pourtant nié en bloc et le message délivré par l’entraîneur à l’issue de la rencontre samedi était sans équivoque. « Je pense que nous sommes un grand club et qu’il s’agit d’un très grand honneur de jouer pour Chelsea a déclaré Conte samedi. C’est pour cela que je ne vois pas la Chine comme une menace pour mes joueurs. »





Jorge Mendes aurait rencontré des dirigeants de clubs





Un discours que le technicien italien s’est cependant évertué à marteler pendant la conférence de presse. Et pour cause, période de mercato oblige, les rumeurs vont bon train sur un possible départ de Diego Costa. L'agent du joueur, Jorge Mendes, aurait effectué un voyage vers la Chine pour discuter avec les dirigeants du Tianjin Quanjian, d’après le London Evening Standard. Willian aurait lui aussi été approché par la Chinese Super League qui a déjà attiré Oscar il y a peu. Si la menace en provenance du continent asiatique se fait plus pressante dans les jours à venir, les dirigeants de Chelsea devraient faire en sorte de conserver Michy Batshuayi, convoité par le PSG.