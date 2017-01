CIES : Neymar dispose de la plus haute valeur de transfert

Par Quentin Migliarini | Ecrit pour TF1 |

Neymar a beau ne plus être décisif avec le FC Barcelone (4 buts en Liga depuis le début de la saison), sa cote n’en reste pas moins forte. La dernière note de l’observatoire du football le place même devant Lionel Messi, en état de grâce avec le club blaugrana ces derniers temps. En effet, à l’heure actuelle, le prodige brésilien dispose de la valeur transfert la plus élevée parmi les membres du Big 5.

Cristiano Ronaldo seulement septième





246,8 millions d’euros estimés par le CIES dans son rapport publié ce lundi. L’attaquant devance ainsi largement Lionel Messi dont la valeur marchande atteint les 170 millions d’euros. Cristiano Ronaldo, qui s’est récemment vu décerner le ballon d’or, ainsi que d’autres récompenses, ne figure même pas parmi les cinq meilleurs. Le Portugais est septième de ce classement (126,5 millions d’euros). Deux Français, en revanche, talonnent le duo de tête.





Deux Français dans le Top 5





Sans surprise, Paul Pogba bénéficie du système de calcul mis en place et de l’algorithme qui comprend l’âge du joueur, sa valeur comptable, le type de contrat, son statut, son expérience, et autres indicateurs clés entrant en compte. Le milieu de terrain de Manchester United (155,3 millions) devance de peu son compatriote de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann. Rien ne dit que le PSG aurait déboursé une telle somme pour Antoine Griezmann, ni les 246,8 millions estimés pour Neymar, priorité absolue de l’état-major parisien l'été dernier, mais la corrélation entre la valeur estimée par l’algorithme et le montant réellement déboursé est de 80% selon le CIES. Paris sait ce qui lui reste à faire ...