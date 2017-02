Avec cinq représentants français en Ligue des Champions ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En début de saison prochaine, 2 équipes françaises seront qualifiées directement en Ligue des Champions, et éventuellement une troisième pourrait les rejoindre si elle passe le tour préliminaire. Et pourquoi pas une quatrième ou une cinquième ?





Lyon, du titre en Ligue Europa à la Ligue des Champions ?

Trois équipes de ligue 1 ont pris part à cette édition de la Ligue des Champions, mais l’an prochain le chiffre pourrait monter à 5. Comment ? Pour cela, il faut rappeler que depuis 2013 le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié pour la Ligue des Champions, comme cela a été le cas pour le FC Séville l’an passé, malgré leur septième place en Liga.



Ainsi, Lyon en cas de victoire finale en Coupe d’Europe serait donc qualifié en Ligue des Champions l’an prochain. Et si les Lyonnais ne terminent pas à l’une des trois premières places de Ligue 1, cela ferait donc 4 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions, dont une au troisième tour qualificatif.





Et avec le PSG champion d’Europe ?

Et si le rêve de Nasser Al-Khelaïfi se réalisait cette année ? Imaginons que le PSG aille au bout de la compétition et remporte la Ligue des Champions. Etant donné que le vainqueur de la ligue des Champions est automatiquement qualifié pour l’édition de la saison suivante, le PSG n’aurait pas s’en faire pour le championnat.



Mais dans le cas où ce PSG champion d'Europe en fin de saison ne terminerait pas sur le podium de Ligue 1, que se passerait-il ? Les textes de l’UEFA répondent à cette question via l’alinéa D de l’article 3.09 : «Si l'association a droit à moins de quatre places en UEFA Champions League et que les deux tenants du titre se qualifient pour l’UEFA Europa League par l’intermédiaire de leur championnat national, ils ont le droit de disputer l’UEFA Champions League en plus de l’autre/des autres représentant(s) de l’association en UEFA Champions League. Dans ce cas, le nombre de places combiné auquel l'association des tenants du titre a droit dans les deux compétitions reste inchangé. »









5 en Ligue des Champions, et un seul en Ligue Europa

Traduction : si la France a deux vainqueurs de Coupe d’Europe, ils seront tous les deux qualifiés en Ligue des Champions AVEC les autres qualifiés (les 3 premiers de Ligue 1). MAIS avec 5 représentants en Ligue des Champions, soit le nombre maximum que l’UEFA autorise pour un pays, la France n’aurait alors qu’une seule équipe en Ligue Europa. L’UEFA n’autorise pas en effet que le nombre initial d’équipes autorisées à se qualifier en Coupe d’Europe soit dépassé.

La France pouvant qualifier 3 clubs (maximum) en Ligue des Champions et 3 en Ligue Europa (voire 4 si l’équipe tricolore échoue en barrage de la Ligue des Champions et rejoint la Ligue Europa), elle garderait un maximum de 6 représentants sur la scène européenne.