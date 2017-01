Copa del Rey - Athletic-Barça : Le mauvais geste d'Aduriz sur Umtiti fait polémique (Vidéo)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Les fins connaisseurs de la Liga le savent : Aritz Aduriz est un comme le bon vin, meilleur avec les années qui passent. Mais il est aussi parfois un peu piquant. Réputé très dur sur l'homme, l'hélicoptère de l'Athletic Bilbao a défrayé la chronique jeudi soir lors du huitième de finale aller de Copa del Rey remporté par le club basque face au FC Barcelone à San Mamès (2-1), après une agression sur le Français Samuel Umtiti lors de la première période.

Au marquage de l'attaquant basque sur les coups de pied arrêtés, le défenseur français a en effet reçu un vilain coup sur la glotte de la part de son adversaire à la 37e minute, après une course-poursuite musclée près de la ligne de but de Marc André ter Stegen. A terre devant son but et incapable de respirer pendant plusieurs instants, l'international français s'est fait une frayeur majuscule. Il a finalement pu reprendre sa place et effectué une prestation solide malgré la défaite des Catalans. Aduriz, passé entre les mailles du filet, n'a lui pas été expulsé.

Survolté par le geste de l'ancien attaquant du Real Majorque et du Valence CF, Umtiti a quand même voulu rapidement régler ses comptes avec son agresseur. Le début d'altercation, survenu quelques instants après son retour sur le terrain, a été rapidement maîtrisé par l'intervention de l'arbitre de la rencontre, monsieur Fernández Borbalán qui a ensuite distribué un carton jaune aux deux protagonistes. Ce double avertissement a marqué le début de la fin de la guerre. Rendez-vous au Camp Nou la semaine prochaine pour l'Episode II.