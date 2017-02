Copa del Rey - Peu inspiré face à l'Atlético, le Barça verra quand même la finale

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le Barça défendra bien son titre. Vainqueur au Caldéron lors du match aller (1-2), la semaine dernière, le club catalan a assuré, mardi soir, sa présence en finale de la Copa del Rey après son match nul à domicile face à l'Atlético de Madrid (1-1) en demi-finale retour de la compétition. Double tenant du titre, le FCB affrontera en finale, le 27 mai prochain, le vainqueur de l'autre duel entre Alavès et le Celta Vigo (0-0 à l'aller).

Mis en difficulté tout au long de la soirée - et incapable de servir un Lionel Messi discret en ballons - par une très bonne formation madrilène, le club catalan a assuré sa qualification dans la douleur sans réellement convaincre. Avec ses quatre parades (6e, 15e, 16e, 73e), c'est même le portier néerlandais Jasper Cillesen qui a été l'homme de la rencontre du côté des hommes de Luis Enrique, très décevants devant leur public mais lancés vers la qualification grâce à l'ouverture du score de Luis Suarez (43e).

Le Barça jouera la finale sans Suarez, Gameiro et Griezmann se sont signalés

Malgré sa forme exceptionnelle, l'ancien gardien de l'Ajax n'a pas pu éviter le but égalisateur de Kévin Gameiro, servi sur un plateau par Antoine Griezmann à sept minutes du terme de la rencontre. Quelques minutes auparavant, l'ancien buteur du FC Séville avait envoyé son penalty en tribune et probablement achevé les derniers espoirs de qualification des siens. Malgré tous leurs efforts, les Colcheneros ont globalement manqué de réalisme sur l'ensemble des deux rencontres. Leur première période complètement ratée lors du match aller leur a coûté cher. dans cette double confrontation. Dans l'attitude et l'intensité, les hommes de Diego Simeone ont en tous cas récité une superbe partition au Camp Nou.



Complètement débridée en seconde période, cette partie, ponctuée de trois expulsions (Sergi Roberto et Luis Suarez côté FC Barcelone, Yannick Carrasco pour l'Atlético) a démontré que le Barça avait de son côté, encore pas mal de chantiers à régler avant de se déplacer au Parc des Princes, pour affronter le PSG en huitième de finale aller de Ligue des champions (le 14 février). Il reste sept jours aux Catalans pour retrouver notamment un peu d'équilibre. Pour la finale de la Copa, il faudra se passer des services de Luis Suarez. Expulsé à la 90e minute, l'attaquant sera suspendu pour la finale.





La stat' - 1



Expulsé à la 90e minute de la rencontre, Luis Suarez a reçu son premier carton rouge depuis qu'il évolue au FC Barcelone (OPTA)











Le résumé de la rencontre :