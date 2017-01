Coupe de France : Nice, Toulouse et Metz à la trappe, l’OM, Lorient, Bordeaux et Caen s’en sortent

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Il y a eu de la casse lors des premières rencontres des 32e de finale de la Coupe de France du dimanche. L’exploit est notamment venu de Lens, tombeur de Metz, tandis que Nice a été éliminé par Lorient.





Nice, un champion d’automne éliminé

Si Nice n’a pas la volonté de se concentrer sur la Ligue 1 alors le Gym ne donne aucune raison de le croire. Déjà éliminés de la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue, les Aiglons n’auront plus que le championnat à jouer. Car ils se sont fait sortir de la Coupe de France par Lorient, lanterne rouge de l’élite. Pléa avait pourtant ouvert le score (43e) mais, après la pause, les Merlus ont fait la différence grâce à leurs remplaçants et une meilleure envie. Jérémie Aliadière, entré en jeu à la place de Benjamin Jeannot, touché à la cuisse, a égalisé (71e) et Walib Mesloub, qui n’était pas aligné au coup d’envoi non plus, a offert la victoire aux Lorientais dans la foulée (75e). Pour les champions d’automne, c’est une défaite qui fait tâche et ils ne pourront plus se réfugier derrière l’excuse du calendrier en cas de déroute en Ligue 1.





Marseille s’en sort après les prolongations

L’Olympique de Marseille a souffert face à Toulouse. Mais l’Olympique de Marseille a finalement composté son ticket pour les 16e de finale. Parfois pris de vitesse, les Marseillais ont parfois dû serrer les dents mais Rémy Cabella a enfilé son costume de sauveur pour éviter la sortie. L’ancien montpelliérain a d’abord profité d’une belle remise de Maxime Lopez pour donner l’avantage aux siens (48e). Mais le même Maxime Lopez a offert un but quasi tout fait à Jimmy Durmaz (57e). Les deux équipes ont ensuite eu des occasions de l’emporter dans le temps réglementaire et on pense notamment au poteau d’Alessandrini dans les ultimes secondes. La situation s’est alors décantée dans les prolongations, au moment où Cabella a envoyé l’OM en 16e sur un service d’Alessandrini (107e). Les hommes de Rudi Garcia enchaînent une cinquième victoire de rang toutes compétitions confondues. Et les renforts ne sont pas encore arrivés…





L’exploit lensois

Dans les autres rencontres de la Coupe de France, Lens (Ligue 2) a créé la sensation en éliminant Metz, club d’une division supérieure. Il n’y a pas eu d’exploit, en revanche, pour Sainte-Geneviève (CFA 2) et Clermont (Ligue 2), battus en tout logique par Caen et Bordeaux. De son côté, l’AJ Auxerre s’est offert Troyes après prolongations dans le choc entre pensionnaires de Ligue 2 (4-2).