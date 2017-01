Coupe du monde : la FIFA a voté le passage à 48 participants

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

La Coupe du monde va bientôt changer radicalement de visage. A partir de 2026, le Mondial ne comptera plus 32 mais 48 participants. Cette réforme, souhaitée par Giani Infantino, le président de la FIFA, a été votée à l’unanimité mardi, par le Conseil de l’organisation.





16 groupes de 3





Lors du premier tour de la compétition, il y aura donc 16 groupes, composés de 3 équipes. Ce tournoi élargi deviendra accessible à plus de sélections mais surtout, il permettra de générer des retombées financière supérieures. D’après un rapport de la FIFA, cette nouvelle formule devrait rapporter 640 millions de dollars de recettes supplémentaires.

Un tournoi qui n’a cessé de grandir

Lancée en 1930 avec 13 équipes, la Coupe du monde s’est ouverte à un plus grand nombre de sélections tout au long de son histoire. Après être passée à 16 équipes en 1934 puis 24 en 1982, c’est en 1998 que la formule actuelle à 32 équipes a vu le jour. Il lui reste encore 10 ans et 2 éditions (Russie 2018 et Qatar 2022) à vivre avant le passage à 48 participants.