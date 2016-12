Cristiano Ronaldo aussi fort que Pelé

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo affole les compteurs. On ne qualifie plus son année 2016. Exceptionnelle. Historique. Mutante. Le Portugais a remporté, pêle-mêle, la Ligue des Champions, l’Euro 2016 et le Ballon d’Or. À l’occasion de la finale de la Coupe du monde des clubs, l’attaquant est entré un peu plus dans la légende.



Un record qui date de 1962

Déjà, il a inscrit son quarantième triplé de sa carrière. Un chiffre exceptionnel. Surtout, ces trois buts lui ont permis de rejoindre un autre illustre attaquant : Pelé. En effet, So Foot révèle que depuis la création de la compétition en 2000, aucun autre joueur n’a signé un triplé en finale. Il fallait remonter à l’ancêtre du Mondial des clubs, la Coupe intercontinentale pour retrouver un joueur marquant trois buts. C’était en 1962 et Pelé avait inscrit un triplé contre Benfica. À cette époque le vainqueur de la Coupe des clubs champions affrontaient celui de la Copa Libertadores.



Meilleur buteur de l'histoire du Mondial

Ballon d’Or 2016, Cristiano Ronaldo a marqué quatre buts lors de cette compétition. Cette performance lui a permis de rejoindre Lionel Messi, César Delgado et Luis Suárez au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition avec cinq réalisations.



Une année parfaite

«

Ce fut une année inoubliable, au niveau collectif comme au niveau individuel. La Ligue des champions, la Supercoupe (d’Europe), le championnat d’Europe avec le Portugal, maintenant le Mondial (des clubs) et il y a quelques jours le Ballon d'Or… c’est si parfait », se réjouissait Ronaldo à la télévision espagnole au moment de faire le bilan de son année.