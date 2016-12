Cristiano Ronaldo : son message d'espoir aux enfants syriens

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Auteur d’une année sportive exceptionnelle, Cristiano Ronaldo a tenu à terminer 2016 en adressant un message de soutien aux enfants syriens, victimes collatérales d’un conflit qui dure depuis beaucoup trop longtemps.





« Je suis avec vous »

On avait quitté Cristiano Ronaldo avec un quatrième Ballon d’Or et un triplé en Coupe du Monde des clubs ayant offert la victoire au Real Madrid. On l’a retrouvé le visage touché par l’émotion au moment de lancer un joli message de soutien aux enfants de Syrie. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’attaquant s’exprime ainsi, « Ce message est pour les enfants syriens. Nous savons que vous souffrez beaucoup. Je suis peut-être un footballeur très célèbre mais c’est vous les vrais héros. Ne perdez pas espoir, le monde est avec vous. Nous pensons à vous, je suis avec vous. »







ONG Save The Children

A la tête d’une fortune colossale, Cristiano Ronaldo est sans conteste l’un des footballeurs les plus philanthropes de sa génération. Cette vidéo, il l’a tournée pour l’ONG Save The Children, une association qui entend récolter des médicaments et de la nourriture pour les enfants en souffrance, tout en leur apportant un soutien psychologique. Avec Cristiano Ronaldo en ambassadeur, l’organisation a trouvé la personne idéale pour rayonner.





Un dernier acte humanitaire

L’année 2016 de Ronaldo ne se terminera pas sur une prouesse sportive mais par un geste humanitaire. Cela résume bien le personnage qu’il est devenu : un homme incroyable généreux, sur et en dehors des terrains.