Cristiano Ronaldo, ses records avec ses coup-franc et les poteaux

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Deux actions de CR7 contre le Celta Vigo ont marqué les esprits mercredi soir. Le Ballon d’Or a inscrit en seconde période un coup-franc remarquable qui a entretenu les espoirs de qualification du Real, alors qu’en première période, deux de ses tentatives ont heurtés les montants en quelques secondes. Et dans ces deux « catégories », Cristiano Ronaldo excelle.







Meilleur buteur sur coup-franc en Espagne avec Messi

En égalisant à l’heure de jeu contre le Celta Vigo, le numéro 7 madrilène a inscrit son troisième coup-franc de la saison. En Espagne, il n’est pas seul à avoir réalisé une telle performance. L’Argentin Lionel Messi a aussi converti trois coup-francs cette saison. Les trois ont été marqués consécutivement au début du mois de janvier lors de trois rencontres.

Les deux grandes stars du football mondial excellent dans cet art, mais le Portugais se montre plus précis que le quintuple Ballon d’Or cette année : il lui a fallu 23 tentatives pour marquer 3 buts (13% de réussite), contre 25 à Messi (12%). Pour être complet, il faut noter que Sandro de Malaga a aussi marqué à 3 reprises sur coup-franc.



















Les poteaux, un record dont il se passerait bien

En première période, CR7 aurait pu ouvrir le score suite à un beau centre d’Isco mais sa reprise de la tête a heurté la barre transversale. Il a ensuite repris le ballon mais sa frappe a échoué sur le poteau ! Cette maladresse devant le but n’est pas nouvelle. Avec ces deux tentatives repoussées par les montants, CR7 détient un record dans les grands championnats européens : les frappes de Cristiano Ronaldo ont touché la barre ou les poteaux à sept reprises cette saison. Le Belge Kévin De Bruyne fait aussi bien que lui, et ils devancent Dzeko, Lewandowski (6 montants) ainsi que Messi, Neymar et Carrasco (5).