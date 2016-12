Cristiano Ronaldo s’est offert une nouvelle voiture pour les fêtes

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Fan de belles voitures, Cristiano Ronaldo a encore craqué chez un concessionnaire, quelques mois après s’être offert une Bugatti Veyron, édition Grand Sport Vitesse, de plus de 2 millions d’euros. Et il n’a pas manqué de présenter son dernier achat sur Instagram.





140 000 euros

Déjà propriétaire d’une belle petite collection personnelle, Cristiano Ronaldo entend bien continuer à agrandir son garage en se faisant plaisir. Pour récompenser sa belle année sportive, ponctuée par deux titres collectifs majeurs (Ligue des Champions et Euro 2016) et un quatrième Ballon d’Or, l’attaquant du Real Madrid s’est payé un Mercedes-AMS GLE 63 S 4MATIC Coupé gris d’une valeur dépassant les 140 000 euros. Un beau cadeau de Noël en somme.





New beast👍 Une photo publiée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 28 Déc. 2016 à 5h02 PST

« Nouveau monstre »

Cristiano Ronaldo n’a pas oublié d’arborer sa dernière acquisition sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, il a donc posté une photo de cette Mercedes impeccable et brillante, accompagnée d’un simple commentaire : « Nouveau monstre. » On comprend le surnom : ce SUV haut de gamme embarque un moteur V8 biturbo de 5.5 litres délivrant une puissance de 585 chevaux. Autant dire que CR7 devra surveiller son compteur quand il ira aux entraînements.





Loin de la Veyron



140 000 euros, seulement ? Car Cristiano Ronaldo, juste après avoir remporté l’Euro 2016 avec le Portugal, avait acheté une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, facturée plus de 2 millions d’euros. Un autre « monstre » capable d’avaler le 0 à 100 en 2,6 secondes et d’atteindre une vitesse de 410 km/h. D’un coup, ce Mercedes-AMS GLE 63 S 4MATIC Coupé fait beaucoup plus familial et monsieur-tout-le-monde…