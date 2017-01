Cristiano Ronaldo vide son sac

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo en avait gros sur le coeur. Alors, au lendemain de la cérémonie qui l’a vu devenir meilleur joueur FIFA de l’année, le Portugais s’est confié. Au micro de la radio Cadena COPE, il a notamment dénoncé les « campagnes » médiatiques contre lui : « Il y a eu beaucoup… de campagnes contre moi, dans le football et hors football aussi. » Dans son viseur ? Son implication dans le scandale Football Leaks. Il a été cité dans les révélations faites par un consortium de médias au début du mois de décembre. L'ancien Mancunien a notamment été accusé d’avoir évité de payer des impôts sur ses droits à l’image en percevant 150 millions d’euros dans les paradis fiscaux.





« “The Best” a été “The Best” et c’est moi »

« On a voulu me faire du mal, mais comme je l’ai dit, qui ne doit rien n’a pas peur, jamais de la vie, et comme toujours, j’en ai fait taire quelques-uns, une fois de plus », a lâché le joueur du Real Madrid, alors que le fisc espagnol s’est engagé à enquêter sur les révélations de Football Leaks. Mais cela ne fera pas oublier son année 2016 formidable, qui l’a vu remporter la Ligue des champions avec le Real et l’Euro avec le Portugal. Après avoir décroché son quatrième Ballon d’Or, Ronaldo a donc logiquement été sacré The Best, prix du meilleur joueur de l’année décerné pour la première fois par la FIFA. « On a voulu me taper de tous les côtés mais “The Best” a été “The Best” et c’est moi, donc je suis très content », s’est-il contenté d’expliquer. CR7 avait besoin de remettre les points sur les « i ». Il l’a fait avec autorité.