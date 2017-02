D'après l'UEFA, le FC Barcelone va remporter la Ligue des champions

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le PSG accueille le FC Barcelone ce mardi 14 février en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Rien n'est écrit et un exploit n'est pas à exclure pour les Parisiens, malgré la puissance des Catalans et les absences de Thiago Motta (suspendu) et Thiago Silva (blessé à un mollet). Mais les pronostics de l'UEFA ne sont pas bons du tout pour les Parisiens...

Le vainqueur doit être plus doué en attaque qu'en défense

L'instance qui régit le football européen a publié une "étude hautement scientifique" qui vise à déterminer quelle équipe remportera la Ligue des champions. Cette analyse comprend quatre critères à réunir pour obtenir ce titre d'équipe destinée à monter sur le toit de l'Europe.

Le futur vainqueur doit finir premier de sa poule, car "sur les onze derniers vainqueurs, 10 avaient fini premiers de leur groupe" indique l'UEFA (seule exception : l'Inter Milan en 2010). Pour l'édition 2016-2017, les premiers sont : Arsenal, Naples, Barcelone, l'Atlético de Madrid, Monaco, le Borussia Dortmund, Leicester et la Juventus.

L'élu doit aussi "défendre mais pas trop", car depuis la création en 2003 de l'actuelle formule de la Ligue des champions (une phase de groupes, puis des huitièmes de finale, contre auparavant deux phases de groupes, puis des quarts de finale), "l'équipe ayant encaissé le moins de buts en phase de groupes n'a jamais remporté la compétition".

Une série en or pour l'Espagne ?

Troisième critère : ne pas être novice en Ligue des champions. Parmi les 16 équipes engagées en huitièmes de finale, une seule est donc mise hors course : Leicester, qui participe pour la première fois à la Ligue des champions.

Enfin, ultime critère : avoir déjà été sacré. Il est vrai que depuis 20 ans, seuls deux clubs ont remporté la C1 pour la première fois de leur histoire : le Borussia Dortmund en 1997 (contre la Juventus) et Chelsea en 2012 (contre le Bayern Munich).

C'est ainsi que l'UEFA en arrive à la conclusion que, le 3 juin prochain au Principality Stadium de Cardiff (Pays de Galles), c'est bien le FC Barcelone qui soulèvera la sixième Ligue des champions de son histoire. L'an dernier, l'UEFA avait vu juste en prédisant que le Real Madrid serait sacré. Une victoire du Barça serait historique. Ce serait la quatrième victoire consécutive pour un club espagnol (Real Madrid 2014, FC Barcelone 2015, Real Madrid 2016 et donc FC Barcelone 2017). Pareil enchaînement n'a pas été vu depuis la série de six victoires anglaises au siècle dernier (Liverpool 1977 et 1978, Nottingham Forrest 1979 et 1980, Liverpool 1981 et Aston Villa 1982).