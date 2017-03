Equipe de France : Désormais, appelez les les All Blacks !

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

On l'attendait, la nouvelle avait filtré depuis quelque jours, c'est désormais officiel : Griezmann, Pogba et consorts évolueront désormais avec un maillot noir.





Une couleur inédite

Nike, équipementier des Bleus a décidé d'innover, de bousculer les traditions avec une annonce qui ne devrait pas manquer de faire réagir. La marque à la virgule a dévoilé aujourd'hui, le troisième jeu de maillot de l'Equipe de France et ce dernier sera donc complètement noir. Une révolution puisque jamais auparavant la sélection tricolore n'avait arboré pareille tenue. Depuis 1903, date du premier match de l'équipe, plusieurs couleurs de maillots se sont succédées, le bleu bien sûr, symbole de l'équipe, le blanc, traditionnel maillot extérieur, le rouge, parfois et une fois le vert et blanc lors de la Coupe du Monde 1998 où les Bleus avaient du emprunter les tuniques d'un club argentin, mais le noir jamais.





Des maillots destinés aux supporters

Basé sur le template Vapor, avec la fameuse technologie Aeroswift et le Morpheus Design, déjà largement utilisé cette saison par le manufacturier américain, ce nouveau maillot de l’équipe de France pourrait cependant ne pas être portés par les joueurs mais surtout par leurs supporters qui sont invités « à porter fièrement ces nouvelles couleurs, avec style et élégance, qu’importe le terrain de jeu. ». Une nouvelle collection inspiré de la street culture, chère à la marque, qui se destine donc à être plus portée dans la vie de tous les jours qu'uniquement au stade pour encourager l'équipe.





Voir les stars de l'équipe de France arborer des tuniques noires n'est peut-être encore pour tout de suite...