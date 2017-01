Entre le Real et le Barça, Dybala a fait son choix

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Paulo Dybala se dirige lentement mais sûrement vers le Real Madrid. Et c'est un non pour toutes les autres équipes.

Il ne fait plus aucun doute que Paulo Dybala, immense espoir argentin, portera un jour le maillot du Real Madrid. En coulisses, il se murmure que l’attaquant de la Juventus Turin a déjà fait son choix et il est ferme.





Il dit non à tout

Paulo Dybala a la trempe d’un « Galactique » et, dans sa tête, il se voit déjà à Santiago Bernabeu. C’est en tout cas ce que rapporte Marca, qui croit savoir que l’Argentin de 23 ans n’envisage qu’une seule équipe pour la suite de sa carrière. Lionel Messi, son compatriote, aurait tenté de le convaincre de rejoindre le FC Barcelone mais il a essuyé un refus. Paulo Dybala n’a envie que du Real Madrid et, cela tombe bien, les Merengue le désirent également. L’attaquant est très apprécié par Zidane, qui le supervise depuis déjà un petit moment. Avec un intérêt aussi réciproque, la signature n’est plus qu’une question de temps.





La Juve pourra-t-elle le retenir ?

Bien sûr, la Juventus Turin entend tout faire pour conserver sa pépite. Actuellement, Paulo Dybala est sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’au 30 juin 2020. Pour l’équipe qui écrase tout en Serie A, l’idée serait de renégocier pour étendre le bail d’un an supplémentaire et augmenter le salaire du joueur afin qu’il atteigne les 7 millions d’euros par an. Cela placerait alors Dybala au même rang qu’un certain Gonzalo Higuain. Une réunion d’urgence aurait été organisée pour la semaine prochaine en vue d’entamer les discussions avec son représentant. Vu les chiffres évoqués, cela ne devrait pas refroidir le Real Madrid.





La prochaine étape

Recruté quand il évoluait à Palerme par la Juventus Turin, Paulo Dybala a tout d’un futur grand d’Europe. Pour sa première saison dans une grosse écurie, il a marqué 19 buts en 34 matches de championnat. Il ne semble pas ressentir une quelconque forme de pression et son désir, explicite, de rejoindre le Real Madrid prouve qu’il a de l’ambition sous le crampon. Pour lui, jouer dans le meilleur club actuel en Espagne serait un moyen d’affirmer son ascension et de franchir un nouveau cap. En plus de ressentir les émotions de Santiago Bernabeu, sans doute un rêve de gosse.