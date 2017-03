Equipe de France : Benzema toujours pas désiré par les Français

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Plus appelé en équipe de France depuis octobre 2015, l'attaquant du Real Madrid ne semble pas manquer aux Français. C'est en tout cas le résultat d'un sondage Odoxa pour RTL et Winamax.

Une large majorité des Français interrogés (78%) ne souhaite pas le retour de Karim Benzema en équipe de France.

Nouvelle liste jeudi prochain



Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France de football depuis juillet 2012, annoncera sa première liste ce jeudi 16 mars. Les sélections nationales font leur rentrée en cette troisième semaine de mars en matches éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. Le programme des Bleus est le suivant : déplacement au Luxembourg le samedi 25 mars puis réception des Espagnols trois jours plus tard au stade de France.

Les Français veulent tourner la page



Si un retour de Karim Benzema en équipe de France est de nouveau envisageable, depuis qu'il est redevenu sélectionnable après son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, cette tendance n'a pas la préférence des Français. Et ceux malgré les dernières sorties sur les pelouses du Français, toujours titulaire indiscutable à la pointe du Real Madrid. Interrogés dans un sondage Odoxa, publié ce dimanche sur RTL et Winamax, 78% d'entre eux affirment ne plus vouloir de l'attaquant du Real Madrid chez les Bleus. Chez les amateurs de football en revanche, ce chiffre est un brin plus nuancé avec 28% d'entre eux qui aimeraient voir Didier Deschamps le rappeler.

Equipe de France : Benzema veut revenir chez les Bleus