Equipe de France - Deschamps : "Normalement, Mbappé deviendra international"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Didier Deschamps prend la parole sur le cas Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, mardi, le sélectionneur de l’équipe de France a abordé le cas de l’attaquant de 18 ans, récemment devenu titulaire avec l’AS Monaco et actuellement en pleine bourre (15 buts en 29 rencontres toutes compétitions confondues, dont 9 en Ligue 1).

Très intéressé par le profil du joueur, Deschamps a mis en avant la concurrence comme principal frein à une sélection prochaine du buteur asémiste ainsi que le vécu de certains joueurs avec les Bleus.

Son avis sur Mbappé : "Ne pas brûler les étapes"

Kylian est très jeune. Mais il est très bon. À dix-huit ans, le potentiel est là. Son doublé contre Nantes (4-0 dimanche soir) n'en est que la confirmation. C'est vrai, on parle beaucoup de lui. Ne brûlons pas les étapes."

Sur les chances de Mbappé de devenir international : "Sa jeunesse n'est pas un handicap"

"Normalement oui il deviendra international. Quand ? Je ne sais pas. J'ai du monde. Notamment dans le secteur offensif et au milieu. Dans ma prochaine liste, le 16 mars, il y a ceux que je prendrai et ceux que je ne prendrai pas mais qui mériteraient d'y figurer. Sa jeunesse n'est pas un handicap à mes yeux mais je n'oublie pas ceux qui sont déjà venus (…)

Kylian a encore à progresser. Je le répète, être déjà venu et avoir joué en équipe de France, c'est important. C'est un acquis pour l'équipe à mettre au crédit du joueur. Même si ça ne constitue pas une garantie non plus. On n'a jamais beaucoup de séances pour travailler collectivement. Il faut bien que j'en tienne compte."





Lire l'entretien intégral de Didier Deschamps dans <em>L'Equipe </em>du mardi 7 mars 2017













Mémo Téléfoot – Calendrier équipe de France :





Jeudi 16 mars : Annonce des 23 pour le Luxembourg et l’Espagne

Samedi 25 mars : Luxembourg - France (20h45) / Qualifications Mondial 2018

Mardi 28 mars : France - Espagne (20h45 - Stade de France) / Match amical





A retrouver sur la page équipe de France : <strong>le calendrier des Bleus pour l'année 2017</strong>