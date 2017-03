Équipe de France : face au forfait de Pogba, Deschamps appelle Bakayoko

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Didier Deschamps a appelé le Monégasque Tiémoué Bakayoko pour pallier le forfait de Paul Pogba, touché à une cuisse jeudi en Europa League avec Manchester United. Une semaine de rêve pour le franco-ivoirien.





Une semaine de rêve

Tiémoué Bakayoko se souviendra très longtemps de la semaine qu’il est en train de vivre. Car c’est lui qui a marqué le troisième but, si important car qualificatif, lors du huitième retour de Ligue des Champions entre Monaco et Manchester City. Au lendemain du match, certains s’étonnaient de son absence dans la liste de Didier Deschamps pour les deux futures rencontres de l’Équipe de France. Finalement, le milieu de terrain sera là en raison du forfait de Paul Pogba, blessé à la cuisse. Sa convocation est finalement une juste récompense, sachant qu’il a encore le choix entre les Bleus et la Côte d’Ivoire.



88 % de passes réussies

Puissant et précis, Tiémoué Bakayoko forme, en compagnie de Fabinho, des bases solides pour l’équipe de Leonardo Jardim. En Ligue 1, avec Monaco, il revendique un taux de 88 % de passes réussies pour 59 ballons touchés en moyenne par match (source Opta). Un vrai roc. Et ses récentes prestations, notamment ce but décisif marqué en Ligue des Champions, en font un postulant légitime pour une place en Équipe de France. La concurrence est vive dans ce secteur de jeu mais il présente une alternative de choix pour le sélectionneur. Au passage, il est le cinquième Monégasque de la liste de Didier Deschamps avec Lemar, Sidibé, Mendy et Mbappé.



Une première sélection dans la foulée ?

Il reste maintenant à voir si Tiémoué Bakayoko honorera sa première sélection avec les Bleus face au Luxembourg (le 25 mars) ou l’Espagne (le 28 mars). Si tel est le cas, il ne pourra plus endosser le maillot de la Côte d’Ivoire avec les A. Il n’est pas interdit de penser qu’on le verra sur les pelouses pour la rencontre amicale. Face à l’Espagne donc.