Equipe de France : la relève est assurée

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Alors que Didier Deschamps s’apprête à livrer sa liste pour les matches contre le Luxembourg et l’Espagne, le vivier à sa disposition n’a jamais semblé aussi riche. Derrière le noyau formé des finalistes du dernier Euro, les pépites de moins de 25 ans pullulent. Tour d’horizon d’une génération exceptionnelle, destinée à tout casser !





Gardiens : les jeunes grandissent derrière Hugo Lloris

Capitaine des Bleus, titulaire indiscutable aux 85 sélections à 30 ans, le Spurs est incontournable pour encore un bon moment. Sa domination a d’ailleurs tué toute une génération de gardiens talentueux: Steve Mandanda, Stéphane Ruffier, Cédric Carasso ou Benoît Costil pour ne citer qu’eux n’auront jamais connus le destin international auquel ils auraient pu prétendre.



Derrière le taulier, il est sans doute temps de regarder les jeunes pousses destinées à prendre la suite dans quelques années. A leur tête, Alphonse Aréola, 24 ans mais surtout Alban Lafont, qui compte déjà 52 rencontres professionnelles à seulement 18 ans !







Défense : ça se bouscule dans l’axe, un peu moins sur les côtés

S’il y a un bien un poste où l’avenir est assuré, c’est bien celui de défenseur central ! Alors que la charnière Laurent Koscienlny-Raphaël Varane a encore de belles années devant elle, une véritable armada de jeunes attend derrière. Eliaquim Mangala, Aymeric Laporte, Samuel Umtiti, Kurt Zouma, Luca Hernandez et Clément Lenglet ont tous moins de 24 ans évoluent déjà dans de grands clubs européens et devraient vite être rejoins par les teenagers Issia Diop, Malang Sarr et Dayot Upamecano, cités parmi les 30 meilleurs jeunes d’Europe par la Gazzeta Dello Sport. Bref, de quoi voir venir !



Sur les côtés, c’est un peu moins riche. Bakary Sagna reste le taulier à droite devant Sébastien Corchia et Djibril Sidibé. Le bordelais Youssouf Sabaly et le monégasque Almany Traore auront également leur mot à dire à l’avenir. A gauche, la succession de Patrice Evra est ouverte et ils sont trois à briguer le poste : Layvin Kurzawa, Lucas Digne et Benjamin Mendy. Cela reste solide.







Milieu : une densité unique au monde

Si Didier Deschamps risque d’avoir à se creuser les méninges pour composer ses listes, ce sera surtout pour écarter des noms. Paul Pogba, Blaise Matuidi et N’Golo Kanté sont des références mondiales mais devront faire à l’avenir avec une concurrence exacerbée. Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Geoffrey Kondogbia, Wylan Cyprien, Tiémoué Bakayoko, Maxime Lopez ou Lucas Tousard poussent déjà fort. Si fort que des joueurs tels que Steve N’Zonzi, Maxime Gonalons, Francis Coquelin ou Morgan Schneiderlin, pourtant encore jeunes, semblent avoir laissé passer leur chance.







Attaquants : du talent, beaucoup de talent

L’Equipe de France peut se targuer de posséder l’un des meilleurs joueurs de la planète en la personne d’Antoine Griezmann, troisième du Ballon d’Or mais ce dernier est loin d’être seul pour créer l’étincelle dans le jeu français. Dimitri Payet, Anthony Martial, Nabil Fekir, Thomas Lemar et Ousmane Dembele font saliver toute l’Europe et peuvent faire exploser n’importe quelle défense.



En pointe, qui pourrait se permettre de se passer de l’avant-centre titulaire du Real Madrid ? Pas grand monde assurément ! Derrière le titulaire Olivier Giroud, les talents sont très nombreux : Alexis Lacazette, Moussa Dembele et la dernière pépite en date, Kylian M’Bappé.