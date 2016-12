Quelle équipe du PSG fin janvier ?

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Le changement, c’est pour quand ? Après un début de saison en demi-teinte (bilan comptable correct, mais style de jeu peu enthousiasmant) et un mercato estival jugé décevant, le Paris Saint-Germain va profiter de la fenêtre des transferts qui s’ouvrent pour recruter. Ajustement ou profond remaniement ? L’effectif parisien pourrait être bouleversé.



En défense : deux arrivées ?

Le chantier de la défense ne paraissait pas primordial il y a quelques semaines. Trois matches ont changé la donne. La défaite à Montpellier, le match nul en Ligue des Champions contre Ludogorets et celle contre Guingamp ont sans doute pesé dans les choix parisiens. Selon L’Équipe , le PSG suivrait deux pistes. Le Suisse Ricardo Rodriguez pour dépanner à gauche puisque Kurzawa, victime d’une pubalgie, pourrait se faire opérer et Maxwell montre des signes de faiblesse (visible contre Lille en coupe de la Ligue). Le PSG aurait des vues sur l’international néerlandais Virgil Van Dijk. Évoluant dans l’axe, ce serait le choix du directeur du football du club, Patrick Kluivert. Cependant, L’Équipe annonce que son arrivée serait davantage effective l’été prochain.



Draxler en sauveur ?

Le meneur de Wolfsbourg est en passe de signer au PSG. Ce joueur de couloir est une des priorités du club et L’Équipe annonce que l’accord serait imminent. Julian Draxler, 23 ans et 27 sélections en équipe d’Allemagne, pourrait être la bonne affaire du mercato et apporter une solution offensive de plus au PSG qui souffre des intermittences de Di Maria, Jesé ou Lucas. Cependant, le prix, une quarantaine de millions d’euros, pourrait être un frein au vu des investissements déjà consentis par le club cet été et qui n’ont pas porté leur fruit. Autre arrivée, certaine cette fois-ci, Lo Celso. Le milieu argentin rejoindra le club parisien cet hiver. Il pourrait être le numéro 10 que cherche désespérément Unai Emery.



Lucas Alario, doublure de Cavani ?

C’est la priorité absolue. Surtout lorsque l’on regarde les chiffres. Derrière Cavani (17 buts en L1, plus de 50 % des buts parisiens), aucun joueur n’est une garantie offensive certaine. C'est donc dans ce secteur que le PSG veut investir - sans pour autant mettre en difficulté Cavani. Lucas Alario serait pisté. L’attaquant de River Plate est âgé de 24 ans. Un transfert aux alentours de 20 millions d’euros est envisagé, mais si le montant semble trop élevé pour les dirigeants, révèle L’Équipe. Carlos Bacca du Milan AC et le prodige portugais Gonçalo Guedes serait également pisté.



À quoi pourrait ressembler le onze parisien*





*Serge Aurier disputera en janvier la CAN 2017. Kur : Kurzawa