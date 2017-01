Equipe type de l'année 2016 (UEFA) - Ramos, Ronaldo et Messi plébiscités, Griezmann bien présent dans le 11

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne se lâchent plus.L'association du football européen a publié, jeudi soir, le résultat des votes de l'équipe type des internautes de l'année 2016. Cette dernière a évidemment fait la part belle au Real Madrid et au FC Barcelone, dont les deux stars, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont respectivement récolté 69% et 64% des votes.

Les deux joueurs ont eu droit à des coéquipiers de très bonne facture à leurs côtés. En premier lieu, Antoine Griezmann. En retrait au niveau des votes (31% soit le plus petit total du 11), le joueur de l'Atlético de Madrid a gagné le droit d'accompagner Ronaldo et Messi sur le front de l'attaque.

Le grand gagnant du scrutin a été Sergio Ramos. Une nouvelle fois buteur en finale de Ligue des champions, puis en finale de la Supercoupe d'Europe ainsi et auteur du but égalisateur du Real lors du Clasico disputé au Camp Nou face au FC Barcelone début décembre (1-1), le capitaine du Real Madrid a récolté lui 75% des votes. L'année 2016 a été en quelque sorte la sienne.

L'équipe type des internautes de l'UEFA :

Buffon (G) - Sergio Ramos, Piqué, Bonucci, Boateng - Kroos, Modric, Iniesta - Messi, Griezmann, Cristiano Ronaldo









Le détail du scrutin :

7, 146, 715 votants



48% des votes venus d'Europe, 25% d'Asie et 10% d'Amérique du Sud

Clubs plébiscités :

Real Madrid 24%

FC Barcelone 16%

Manchester United 6%

Juventus Turin 5%

Arsenal 4%

Le vote des internautes :