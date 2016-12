Quelles équipes européennes ont le meilleur pourcentage de victoires en 2016 ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Chaque fin d’année résonne avec les bilans en tout genre et un membre du forum Reddit s’est amusé à calculer le pourcentage de victoires des équipes européennes, toutes compétitions confondues. Quelles sont les meilleures dans cet exercice ?





Benfica tout en haut

Avec 44 victoires en 54 matches, Benfica affiche un joli taux de réussite de 81,48 %. Personne ne fait mieux en Europe. Le club portugais, qui affrontera Dortmund en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, devance la Juventus Turin (78,43 %) et le Shakhtar Donetsk (75,47 %). Où sont passées les grosses écuries espagnoles et anglaises ?





Le Barça devant le Real

Le FC Barcelone (74,58 %) termine un souffle devant le Real Madrid (74,07 %), son rival historique. Le PSG (71,19 %) n’est pas très loin, mais finit derrière le Bayern Munich (72,55 %). L’Olympiacos (70,21 %), le Zenith Saint-Petersbourg (65,12 %) et le Red Bull Salzburg (64,81 %) complètent le top 10 au demeurant assez varié en termes de championnats représentés.





De grosses disparités

Si les performances proches du Real Madrid et du FC Barcelone sont visibles dans ces chiffres, on note de grosses disparités dans les autres championnats. Par exemple, au Portugal, il faut descendre au 13e rang pour trouver le dauphin de Benfica : il s’agit du Sporting avec 63,27 % de réussite. L’écrasante domination de la Juventus en Serie A est visible dans ce tableau : Naples n’affiche que 28 succès en 48 rencontres (58,33 %). Même son de cloche pour le PSG avec Lyon (56,52 %), ou le Bayern avec le Borussia Dortmund (58,82 %). On notera enfin la seizième place de Manchester United (60,34 %), premier club anglais.