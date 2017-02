[Exclu Téléfoot 05/02] - Depay, le pari de l'OL

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Memphis Depay veut se relancer du côté de l’OL. Transféré en provenance de Manchester United, le 20 janvier pour une somme de 16 millions d’euros, l’international néerlandais a répondu positivement aux propositions du club rhodanien afin de relancer sa carrière à tout juste 22 ans.

Mis de côté par José Mourinho, une saison après son arrivée en provenance du PSV Eindhoven avec lequel il avait sacré champion des Pays-Bas en 2015, Depay a mal vécu cette transition technique entre le Special One et Louis van Gaal, un de ses mentors, du côté d’Old Trafford.



Peu utilisé par le technicien portugais - 8 bouts de match toutes compétitions confondues pour 4 apparitions réparties en 20 minutes en Premier League - l’international néerlandais a décidé d’éviter tout enlisement et relancer son parcours à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2018 où les Pays-Bas sont loin d’être qualifiés (ils sont 3es du groupe A derrière la France et la Suède).



Marqué par le départ de son père à 4 ans, Depay a connu un parcours formateur haché. Son talent naturel pour le ballon rond l’a malgré tout mené à une carrière professionnelle après une formation effectuée au PSV. Sa carrière, tout jeune, va connaître un nouvel envol du côté de l’OL. Malgré des débuts discrets, sa position restant encore à définir, le milieu offensif aura pour lui cette faculté d’apporter du sang frais au groupe de Bruno Génésio. Et une véritable grinta. C'est ce qui l’anime.



















Morgan Schneiderlin, son ancien coéquipier à Manchester United



"Notre mise à l’écart ? On en a beaucoup parlé, car on s’est retrouvé exactement dans la même situation. A un moment, le coach nous a laissé sur le banc sans qu’on comprenne et sans nous parler. Memphis c’est quelqu’un qui a besoin d’affection. Il ne peut pas arriver à l’entraînement sans qu’on lui parle. Il a besoin de ce petit feeling avec le coach et j’espère qu’il le trouvera à Lyon. C’est quelqu’un de très très gentil. Il ne faut pas se fier à son apparence, à son regard ou à n’importe quoi. C’est quelqu’un de top."

Nicolas Isimat-Mirin, son ancien coéquipier au PSV Eindhoven

"Ses expériences passées lui ont forgé son caractère. C’est un bon garçon avec de bonnes valeurs et une bonne mentalité. Surtout, le footballeur a d’énormes capacités et un gros potentiel. Il a besoin de se sentir aimé. Il va démontrer sur le terrain de très bonnes qualités."





















L'avis de notre consultant Bixente Lizarazu sur Memphis Depay

"Je crois en sa résurrection, c'est l'un des plus grands talents néerlandais. Peut-être qu'il est allé trop tôt à Manchester United, dans un club encore en chantier. Ce qu'il faut dire c'est que les jambes fonctionnent avec la tête et qu'il faut être bien accompagné. Particulièrement des joueurs comme lui qui ont parcours de vie un peu compliqué. Je pense qu'il sera bien couvé à Lyon et qu'il pourra se relancer. Il a perdu une saison à Manchester United."