[Exclu Téléfoot 05/02] - OM : Payet, le retour de l'enfant prodige

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

De retour à l'Olympique de Marseille lors du mercato hivernal, Dimitri Payet est parvenu à gagner son bras de fer avec West Ham et retrouver le club phocéen, cher à son coeur. Téléfoot est revenu sur la folle semaine de l'international français. Celle du grand retour.

Dimitri Payet à l'OM, c'est l'histoire d'une arrivée pas comme les autres. Transféré à l'Olympique de Marseille à deux jours de la fin du mercato hivernal contre 29 millions d'euros (contrat de 4 ans et demi), soit le transfert le plus onéreux de l'histoire du club phocéen, l'international français a vu son désir de revenir en France être exaucé.

Interrogé par Téléfoot après la défaite de l'OM à Metz en match d'ouverture de la 23e journée de Ligue 1, Payet est revenu sur sa folle semaine. Une semaine décisive, celle de sa deuxième vie à Marseille.

Son retour au Vélodrome (mardi)

"Il y a eu un gros soulagement avec l'aboutissement de ce transfert. Ensuite, il y a eu beaucoup d'émotion pour la première au Vélodrome."

"J'ai gardé un très souvenir de l'Olympique de Marseille. Revenir dans ce Vélodrome là après un an et demi, je ne pouvais pas rêver mieux."

Son bras de fer avec West Ham (cet hiver)

"Je n'aurais pas de commentaires à faire sur ce qu'il s'est passé à West Ham. Je le ferai à un moment plus propice. Je pense qu'on a d'autres objectifs avec le club pour le moment."

Sa réaction après la défaite de l'OM à Metz

"On était venu pour prendre les trois points. Voilà, cela ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Comme je l'ai dit, il faut surtout tirer les enseignements et les leçons de ses matches là pour éviter de reproduire ces erreurs."













Ils ont dit sur Payet





Bafétimbi Gomis, son coéquipier à l'OM

"Il revient. Cela fait un mois qu'il n'a pas joué. Il a besoin de digérer après tout ce qu'il s'est dit après son transfert."

Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM

"Dimitri Payet est un joueur parmi le Top 30 mondial. On serait tout à fait ravis qu'il termine sa carrière avec nous."













