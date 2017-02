[Exclu Téléfoot 05/02] - Schneiderlin : "J'espère revenir en équipe de France"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Schneiderlin veut retrouver les Bleus. Parti se relancer à Everton lors du mercato hivernal, après un début de saison où il n'a pas joué à Manchester United (seulement 88 matches en Premier League) le milieu de terrain n'a pas caché son intention de retrouver l'équipe de France au plus vite lors d'un entretien exclusif donné à Téléfoot. A un peu plus d'un an de la Coupe du monde 2018, le joueur de 27 ans a lancé le compte à rebours.

"Aujourd'hui j'ai perdu ma place en équipe de France. Cela me touche en tant que footballeur, cela me touche en tant qu'homme. Il y a un an et demi, on parlait de moi comme étant un possible titulaire en équipe de France", a expliqué l'ancien joueur de Southampton. "J'espère y revenir. A l'heure actuelle, je n'aspire qu'à une seule chose : faire de grosses performances et me donner la possibilité de croire encore en l'équipe de France."



Plus appelé par Didier Deschamps depuis l'Euro 2016, où il n'avait pas disputé une seule minute de jeu après une arrivée tardive en remplacement de Lassana Diarra, l'ancien joueur du RC Strasbourg a préféré se relancer en Premier League plutôt que de tenter un retour en Ligue 1. Répondant à l'appel de son ancien technicien à Southampton, Ronald Koeman, Schneiderlin a voulu des repères pour son opération relance. Les Bleus sont à ce prix.









Morgan Schneiderlin en équipe de France :

15 sélections - 8 titularisations

0 but, 0 passe décisive

Première sélection : le 8 juin 2014 (France - Jamaïque 8-0)

Dernière sélection : le 17 novembre 2015 (Angleterre - France 2-0)





Bonus MyTéléfoot : Pogba raconte Schneiderlin