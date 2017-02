[Exclu Téléfoot 05/02] - Schneiderlin : "Il n'y a pas eu de discussions très avancées avec l'OM"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Schneiderlin, c'est l'histoire d'un dossier complexe. Transféré de Manchester United à Everton lors du mercato hivernal contre 23 millions d'euros, le milieu de terrain a reçu de nombreuses offres lors du mois de janvier avant que l'appel de Ronald Koeman, son ancien entraîneur à Southampton, ne se révèle décisif.



Le cas de Schneiderlin n'est pas passé inaperçu en France. Principalement du côté de l'Olympique de Marseille, qui avait ciblé le joueur pour renforcer son entrejeu. Lors de son entretien donné à Téléfoot, l'international français a reconnu des contacts avec le club phocéen, mais il a donné sa priorité à l'Angleterre où il a trouvé ses marques depuis son arrivée en 2008.

"Si cela ne s'était pas fait en Angleterre, peut-être qu'on aurait pu voir. Mais après il n'y a pas eu de discussions très avancées avec l'OM", a révélé l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg à Téléfoot. "Depuis tout petit, j'ai toujours aimé Marseille. Beaucoup de joueurs veulent signer là-bas. Je reviendrais peut-être un jour en France. Mais à titre personnel, le mieux c'est de flamber dans un championnat que je connais déjà."

Sur son passage manqué à Manchester United





"J’avais vraiment cette envie de marquer Manchester United de mon empreinte. Malheureusement, je ne me suis pas très très bien adapté, je n'étais pas très heureux quand je joué au foot. Pour moi c'était devenu inévitable de partir et de trouver un club avec un grand projet. Et je l'ai trouvé avec Everton."













L'avis de Ronald Koeman sur Schneiderlin





"Il est fort dans sa tête, c'est un joueur rapide et intelligent sur le terrain. Il n'a que 27 ans et c'est clairement la clé du nouveau projet et le futur d'Everton."













Schneiderlin à Everton, les chiffres :