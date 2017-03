[Exclu Téléfoot 05/03] - Mané, le joyau de Liverpool

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Mané raconte ses débuts au Sénégal et son repérage en 2009 :

"Je devais aller passer des tests à l'académie Génération Foot (une académie fondée par le FC Metz et basée à Dakar). Quand je suis arrivé, on m'a dit : "Pourquoi es-tu venu jeune homme ?". J'étais arrivé avec des chaussures complètement déchirées. Après je lui ai dit que je n'avais que ça et il m'a compris."





Ce qu'ils pensent de lui :





El-Hadji Diouf, ancien joueur de Liverpool et ancien international sénégalais

"Le prix c'est un joueur talentueux et il le montre tous les samedi. Etre le meilleur joueur de Liverpool, ce n'est pas donné à tout le monde."

Olivier Perrin, directeur de l'académie Génération Foot et mentor de Sadio Mané

"Il faisait des choses que d'autres joueurs ne faisaient pas. Il faisait des geste déroutants qu'il a toujours aujourd'hui, avec un centre de gravité très bas et beaucoup de vitesse de pied. Beaucoup de vivacité et de capacité d'élimination."

L'avis de Giannelli Imbula

"Je le place parmi tous les meilleurs. Il est fort, puissant, rapide, efficace. Il a un style particulier, c'est un joueur qui évite les gestes inutiles et c'est difficile de le compare à quelqu'un d'autre, il a un style atypique."





