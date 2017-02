[Exclu Téléfoot 12/02] - Ingla : "J'ai choisi Lille parce que je suis un passionné de football"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité exceptionnel de Téléfoot dimanche, Marc Ingla, le directeur général du LOSC depuis janvier et la prise de pouvoir de Gerard Lopez, a expliqué les raisons de sa venue au LOSC, quelques années après son départ du FC Barcelone.

Sur son arrivée à Lille

"Je suis un passionné de football. A Barcelone c'était très grand, avec un défi très grand. Ce qu'on a réussi à faire, c'était impressionnant. Avec Lille, ça fait un peu plus réel, plus humain. Lille c'est un plus petit club mais c'est ma passion. Le projet ? On n'est pas chinois ou Russes, on va transformer le club petit à petit."

Sur une possible descente en Ligue 2

"On n'a pas peur de descendre, on est même contents de la dynamique du groupe. On a fait cinq matches seulement, on a recruté pas mal de joueurs. Mais cela prend du temps."

Sur le choix de Guardiola au détriment de Mourinho quand il était au FC Barcelone

Président-adjoint du FC Barcelone de 2003 à 2010, le dirigeant du LOSC a donné son avis sur Pep Guardiola, préféré à José Mourinho lors de l'été 2008 pour le poste d'entraîneur. qu'il a eu lors de son passage au club catalan.

"Cétait un débat intense en interne et avec les électeurs du Barça. Guardiola faisait du très bon boulot avec l'équipe 3 du Barça, il n'avait que 20 matches au compteur mais Txiki Begiristain (l'ancien directeur sportif du FC Barcelone de 2003 à 2010) me disait qu'il étauit très impressionnant. En toute logique, les joueurs jouent en matches comme à l'entraînement. On a donc fait le pari Guardiola. C'était un pari facile entre guillemets. Il avait l'ADN Barça."