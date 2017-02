[Exclu Téléfoot l'After 12/02] - Ingla : "Je pense que Messi va terminer sa carrière au Barça"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

S'il y a une bien une personne qui a vu éclore et grandir Lionel Messi c'est bien Marc Ingla. Invité exceptionnel de Téléfoot et Téléfoot L'After, dimanche, le directeur général du LOSC, ancien vice-président du Barça entre 2003 et 2010, a annoncé qu'il voyait bien l'Argentin terminer sa carrière au Barça où il a été formé et lancé chez les professionnels lors de la saison 2004/2005 par Franck Rijkaard.

"Je pense qu'il va prolonger. Il est en négociations. Il est très content au Barça, je pense qu'il va terminer sa carrière en Catalogne", a précisé l'ancien dirigeant catalan à Téléfoot l'After. "Messi est une personne qui n'est pas très expressive mais il est content."