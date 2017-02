[Exclu Téléfoot 12/02] - Lucas : "Il faudra oublier les défaites du passé face au Barça"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Lucas se confie. A deux jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, le milieu offensif du Paris Saint-Germain est revenu sur sa saison et ses progrès effectués depuis l'arrivée d'Unai Emery aux commandes de l'équipe première.

Auteur du but de la victoire face à Lille, mardi dernier, le Brésilien, qui est le joueur le plus utilisé sous l'ère Unai Emery (le 2e plus utilisé sous l'ère QSI derrière Blaise Matuidi avec 205 matches contre 213 à l'ancien joueur de l'ASSE), a enfin trouvé de la régularité, sans oublier sa faculté grandissante à être décisif.

Sur sa saison 2016/2017

"Je suis tout le temps en train de trouver quelque chose pour m’améliorer. Une passe, un dribble, une frappe. Je pense être un joueur plus complet."



Sur le match face au FC Barcelone

"Le match va être chaud mais ce sera un très beau match à jouer. Il faudra profiter de ce moment. Il faudra faire deux matches parfait. Barcelone est la meilleure équipe du monde. Messi c'est un joueur d'une autre planète. Il faut oublier aux défaites des saisons passées."

Lucas en chiffres

Depuis son arrivée au PSG



204 rencontre - 40 buts / 43 passes décisives





Sa saison 2016/2017

34 rencontres - 14 buts / 7 passes décisives

Deuxième meilleur buteur du club derrière Edinson Cavani et meilleur passeur