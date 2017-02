[Exclu Téléfoot 12/02] - PSG - FC Barcelone : La MSN décryptée

Auteur de 320 buts et 148 passes décisives depuis l'été la saison 2014/2015 le trio Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar a révolutionné la ligne d'attaque duFC Barcelone et repoussé les limites en terme de coordination.



A l'heure de se rendre au Parc des Princes pour disputer le huitième de finale aller de Ligue des champions, la MSN va plus que jamais constituer la principale menace pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale sera en terrain connu face aux trois Sud-Américains. Il en avait fait les frais lors des quarts de finale de l'édition 2014/2015. Voici l'impression générale qu'il dégage depuis l'extérieur.

Luis Enrique, entraîneur du FC Barcelone

"Nous avons avec ces trois-là une attaque formidable. Mais nous avons besoin de grands milieux de terrains pour leur donner l'occasion de marquer des buts et gagner des titres. Tout en gardant une organisation défensive. Ce sont trois joueurs vitaux pour nous en attaque, mais aussi en défense."

Thomas Meunier, défenseur du PSG





"On va travailler sur l'aspect tactique pour pouvoir les stopper. Maintenant, on ne peut rien promettre. Mais connaissant les trois, on ne peut pas être toujours en réussite."





Hatem Ben Arfa, milieu de terrain du PSG





"La MSN ? Ce sont de très très bons joueurs. S'ils me font peur ? Pas du tout."



Edinson Cavani, attaquant du PSG (sur Luis Suarez)

"Nous sommes deux joueurs différents avec notre propre manière de jouer. Nous avons des qualités différentes, Suarez joue beaucoup plus avec son corps."



Ce que la MSN pense de la MSN

Neymar sur Lionel Messi et Luis Suarez

"Avec tout ce qu'il ont fait dans le football, tout ce qu'ils ont accompli en tant qu'hommes, ils restent humbles."



Luis Suarez

"Je crois que notre secret c'est l'humilité et aussi l'amitié qui nous lie. Quand Neymar marque un but je suis très content pour lui et l'inverse marche aussi. Mais on sait tous les deux que le meilleur c'est Leo (Messi, ndlr)."



La MSN face au PSG