[Exclu Téléfoot 12/03] - Barça-PSG (6-1) : Autopsie, d'un désastre

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Verratti : "Nous sommes tristes"

Marco Verratti, milieu de terrain du PSG

"Après le but de Cavani, les joueurs du FC Barcelone m'ont dit que c'était terminé."



"Je demande pardon à tous les supporters, à tous les gens. Nous les joueurs sommes les plus tristes."

Thiago Silva : "Impossible de mettre notre jeu en application"

Thiago Silva, défenseur du PSG

"On a essayé de jouer comme d'habitude, mais on n'a pas réussi à mettre en application ce qu'on voulait faire et ce que l'on a travaillé à l'entraînement."

"Suarez a plongé plusieurs fois tout au long de la soirée. C'était plus facile de siffler un penalty contre nous que de lui donner un carton rouge."





L'avis de notre consultant, Bixente Lizarazu

"Souvent, on essaye d'expliquer les défaites par des explications techniques et des raisons tactiques. On sous-estime le volet psychologique et émotionnel. Pour moi, cette défaite est faillite totale sur le plan mental."