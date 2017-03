[Exclu Téléfoot 12/03] - Les dernières informations du PSG : Emery n'a jamais envisagé de démissionner, Maxwell a pris la parole après la déroute face au Barça

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le PSG va doit se remettre rapidement de ses émotions européennes. Quatre jours après son élimination en huitième de finale de Ligue des champions par le FC Barcelone (défaite 6-1 au Camp Nou), le club de la capitale va disputer un match charnière sur la pelouse de Lorient en Ligue 1 dimanche soir (21h00).

Plus que jamais en course pour le titre de champion de France, le PSG, 3e avec 62 points, va devoir s'imposer au Moustoir pour revenir à trois points de l'AS Monaco au classement et dépasser l'OGC Nice, tenu en échec par Caen en ouverture de la 29e journée vendredi soir (2-2).

Téléfoot est allé prendre la température avec Julien Maynard à quelques heures de ce match charnière pour le PSG, tant sur un plan psychologique que comptable.





Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'avant-match d'Unai Emery :





- L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a jamais songé à démissionner de son poste

- Maxwell, en dehors de la feuille de match, a pris la parole dans le vestiaire après l'élimination au Camp Nou. Hatem Ben Arfa et Presnel Kimpembe ont également apporté leur soutien à leurs coéquipiers.

- Blaise Matuidi, Lucas et Thiago Motta, tous blessés, seront absents à Lorient.

- Marco Verratti est suspendu pour le déplacement à Lorient.









