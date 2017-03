[Exclu Téléfoot 12/03] - Equipe de France : Lacazette attend son heure

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Alexandre Lacazette et l'équipe de France, c'est l'histoire d'une si longue attente. Appelé pour la dernière fois dans le groupe des 23 au mois d'août 2016 mais incapable d'honorer sa sélection à cause d'une blessure au genou, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais est dans tous les esprits à quatre jours de l'annonce du groupe des 23 de Didier Deschamps pour le déplacement au Luxembourg et la réception de l'Espagne en amical. Le joueur formé à l'OL n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis octobre 2015 et la victoire face au Danemark (1-2).

Auteur d'une excellente saison, 28 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues, dont 22 en ligue 1 (en 23 rencontres), Lacazette a rempli toutes les conditions comptables pour être de la partie face au Luxembourg et l'Espagne. Reste à convaincre Didier Deschamps, qui a souvent joué la carte de la concurrence pour expliquer son choix de ne pas intégrer le Gone dans son groupe. Voilà une semaine décisive pour l'attaquant lyonnais, qui jouera son huitième de finale retour de Ligue Europa, quelques heures après l'annonce de Didier Deschamps. Comme un symbole.





Alexandre Lacazette en équipe de France, ils ont dit :

Alexandre Lacazette, attaquant de l'OL

"Les Bleus ? Si c'est bon tant mieux, sinon je continuerai à travailler."

Jérémy morel, défenseur de l'OL

"Une convocation chez les Bleus ? Cela me paraît évident avec tout ce qu'il a montré cette saison."

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL

"Il y a je pense qu'on est sélectionne, une réflexion globale à avoir. Dans tous les cas il a fait ce qu'il avait à faire pour être sélectionnante et sélectionné."

"Je suis content pour lui car il a montré qu'il pouvait être là lors des grands matches. On a eu une équipe du niveau de la Ligue des champions face à nous avec la Roma. Il a marqué, mais également participé au jeu de notre équipe que ce soit dans les phases offensives mais aussi dans les phases de replacement."





L'avis de notre consultant Bixente Lizarazu :

"Comme le dit Didier Deschamps, il y a du monde au balcon. Il a tout fait pour être en équipe de France. Il se disait siffler par ses supporters il y a un mois, il a réagir en champion. C'est un attaquant de talent. Ce que je regarde surtout, c'est la régularité. Plus de 20 buts sur les trois dernières saison, c'est un attaquant de niveau international. "

"Mais il y a beaucoup de concurrence. Cela ne sera pas facile de faire les choix pour Didier Deschamps."





Meilleurs buteurs français de la saison (Top 5 des championnats européens) : Lacazette point devant tout le monde













La fréquence des buts en Europe (Top 5 des championnats européens)













Equipe de France : Quels choix en attaque pour Didier Deschamps ?