[Exclu Téléfoot 12/03] - Ligue 1 - Delort : "Je suis bien au TFC"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Delort : "Je suis bien à Toulouse"

"Marquer des buts c'est une drogue pour moi. Si je marche et que je vois un filet et un ballon il faut que j'aille la mettre au fond. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à me retenir."

"J'ai besoin de me sentir bien, de me sentir aimé. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je suis bien à Toulouse, il y a un bon groupe et un coach que j'adore."





Pascal Dupraz, son entraîneur à Toulouse

"Andy il exprime parfaitement ce qu'est le football. On dit jouer le football, lui il joue."





André Oliva, son premier entraîneur FC Sète

"Il anticipait déjà le point de chute du ballon pour pouvoir mieux le frapper par la suite. A l'époque, o avait marqué 85 buts lors d'une saison. Lui avait dû en marquer au moins 65. C'était le buteur inné."













Le parcours d'Andy Delort









Andy Delort au FC Sète dans ses jeunes années :