[Exclu Téléfoot 12/03] - Vainqueur : "Je ne pense pas aux Bleus, je préfère me concentrer sur l'OM"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

William Vainqueur a mis les choses au clair, il ne pense pas à l'équipe de France. Invité exceptionnel de Téléfoot, dimanche, l'ancien joueur du FC Nantes a reconnu que les Bleus ne constituaient pas une priorité à ses yeux.

"Non je n'y pense pas, je ne me préoccupe que du terrain et de Marseille", a expliqué à Téléfoot le joueur appartenant à l'AS Roma. "Ce qui doit venir, viendra. Il y a de très bons joueurs chez les Bleus déjà. Mais on travaille et on verra."





Vainqueur : "J'aimerais que Thauvin aille chez les Bleus"





"Je n'ai pas de choix, ce tous de très bons joueurs. Mais j'aimerais que Flo (Florian Thauvin) y aille pour ce qu'il a effectué cette saison."