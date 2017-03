[Exclu Téléfoot 12/03] - Vainqueur : "Si on peut aller chercher l'OL on le fera, l'objectif c'est les places européennes"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

William Vainqueur croît aux places européennes pour l'OM. Actuellement 5e de ligue 1, après son succès à domicile face à Angers vendredi soir (3-0), conjuguée à la défaite de Bordeaux sur la pelouse de l'AS Monaco samedi (2-1), l'OM a effectué un beau rapproché sur l'OL au classement.

A deux points du club rhodanien au classement (l'OL compte deux matches en retard), Marseille a pris le train en marche pour la lutte pour la C3. De quoi donner des idées aux hommes de Rudi Garcia, comme l'a souligné le milieu de terrain de l'OM.

"L'objectif on ne s'en cache plus, on sait qu'on veut attraper une place européenne. Si on peut grappiller une place sur Lyon, on le fera", a expliqué Vainqueur à Téléfoot.