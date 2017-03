[Exclu Téléfoot 12/03] - Vainqueur : "Si je reste à l'OM ? On verra à la fin de la saison"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

William Vainqueur reste prudent quant à son avenir au sein de l'Olympique de Marseille. Prêté une saison, sans option d'achat, par l'AS Roma, le milieu de terrain marseillais a convaincu tout le monde du côté de la Canebière. Interrogé par Téléfoot sur son avenir, l'Olympien a reconnu qu'il préférait voir à la fin de la saison.





"J'aime Marseille, je suis fan de Marseille depuis petit. Ce n'est pas moi qui ait les clés en main, il me reste un an de contrat à la Roma. Il vaut mieux se concentrer sur la fin du championnat et les neuf derniers matches", a expliqué Vainqueur à Téléfoot. "Non les discussions n'ont pas été entamées. Je préfère me concentrer sur la fin de la saison avec l'OM et sur les objectifs. Mais je suis bien à Marseille, même très bien."





Florian Thauvin, son coéquipier à l'OM





"C'est un super joueur. Il fait beaucoup de bien à la récupération et à la relance (...) C'est un joueur important pour nous."





