[Exclu Téléfoot 15/01] - Aubameyang : "On va arrêter de parler de Madrid, ce n'est pas le moment"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Pierre-Emerick Aubameyang tape du poing sur la table. Objet de nombreuses rumeurs de transfert depuis de nombreux mois, l'attaquant du Borussia Dortmund a confié lors d'un entretien exclusif donné à Téléfoot qu'il allait se concentrer sur ses objectifs du moment : la Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon et sa saison avec le Borussia Dortmund.

Annoncé du côté du Real Madrid, avec lequel il aurait un accord verbal, l'ancien joueur de Saint-Etienne a coupé court à tout départ du Borussia à court terme.

"Je pense qu'on va arrêter de parler de Madrid", a expliqué avec fermeté Aubameyang à Téléfoot. "Ce n'est pas le moment de parler de ça, surtout que je me sens très bien à Dortmund."



"La Chine ? Je n'y fais pas attention"

Concernant l'offre mirobolante venue de Chine, PEA a expliqué ne pas y faire attention, sans en dire plus.



"Mon frère m'appelle très tôt un matin et me dit : 'Est-ce que tu as vu la proposition que tu viens de recevoir ?", a expliqué l'attaquant du BVB concernant cette éventuelle offre. "Je n'y fais pas attention, je reste concentré sur mes objectifs. Et mes objectifs restent ma priorité."

Du côté du BVB, cette offre venue du Shanghai SIPG serait fausse. "Le Borussia Dortmund n'a pas d'information là-dessus et nous ne nous occupons pas de choses hypothétiques", avait indiqué la semaine dernière le porte-parole du club, Sascha Fligge, à l'agence allemande dpa.

La saison 2016 / 2017 de PE Aubamyang :