[Exclu Téléfoot 15/01] - Mercato : Evra entre Valence et Crystal Palace

Par Alexandre COIQUIL

Patrice Evra va faire son choix. Peu utilisé cette saison à la Juventus par Massimiliano Allegri, l'international français est plus que jamais décidé à quitter le club turinois cet hiver. Selon les informations de Téléfoot, l'ancien joueur de l'AS Monaco va décider de son avenir dans les prochains jours.

Pas question de ranger les crampons pour autant. Selon les informations de Téléfoot, le latéral gauche dispose de deux offres concrètes pour terminer le saison et plus si affinités. La première se situe en Angleterre où Crystal Palace est prêt à l'accueillir. S'il signait à Londres, Evra rejoindrait d'ailleurs Steve Mandanda et Yohan Cabaye et retrouverait la Premier League, trois années après son départ de Manchester United à l'été 2014.

La seconde offre pour Evra reste la piste menant à Valence. Actuellement 17e de Liga et en pleine crise sportive et institutionnelle, le club espagnol ne semble pas un lieu idéal pour rebondir mais Evra pourrait y mettre ses qualités de leader à pleine contribution au sein d'un effectif jeune et mal équilibré. En signant au VCF, il découvrirait également un nouveau championnat.