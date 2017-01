[Exclu Téléfoot 15/01] - Kévin Gameiro : "J'ai eu des contacts avec le Barça"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Kévin Gameiro, c'est avant tout l'histoire d'un choix. A la sortie de trois saisons réussies avec le FC Séville, dont deux dernières productives, l'international français a décidé de refuser une offre ferme du FC Barcelone pour s'engager du côté de l'Atlético de Madrid. Si son transfert a déplu au public sévillan, Gameiro a assuré avoir effectué le bon choix.



"J'ai eu des contacts avec le Barça, mais je ne voulais pas faire banquette", a expliqué l'ancien buteur du PSG. "Pour moi c'était clair, je pense que j'avais plus de possibilités de jouer à l'Atlético de Madrid qu'à Barcelone."

Auteur d'un début de saison plutôt correct (26 rencontres disputées toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 5 passes décisives), Gameiro, titulaire à 13 reprises en Liga, a convaincu Diego Simeone d'en faire pour le moment une semi-titulaire. Plus titulaire en Liga depuis le 12 décembre dernier et la défaite concédée à Villarreal (3-0), Gameiro a débuté 2017 dans la peau d'un joker.

"Dès que tu ne gagnes pas un match ici c'est un peu tendu. Il y a beaucoup d'exigence envers l'équipe et du côté des résultats. C'est ma première saison à l'Atlético, dont marquer 20 buts ce serait une saison parfaite."

Sur Griezmann : "On est complémentaire"

"C'est un plaisir de jouer avec quelqu'un comme lui. On joue à une ou deux touches de balle et c'est ce qu'on aime. On a vu qu'on était assez complémentaire."

Sur l'équipe de France : "Je veux jouer le Mondial 2018"

"Mon objectif c'est de qualifier les Bleus pour la Coupe du monde et de la jouer. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit."

La saison 2016/2017 de Kévin Gameiro

26 rencontres : 18 en Liga, 6 en Ligue des champions, 2 en Copa del Rey

7 buts : 6 en Liga, 1 en Ligue des champions

5 passes décisives : 4 en Liga, 1 en Copa del Rey

Les temps de passage du duo Griezmann - Gameiro