[Exclu Téléfoot 15/01] - Kanté, le retour du petit prodige à Leicester

N'Golo Kanté, c'est l'histoire d'un retour très attendu. Parti à Chelsea l'été dernier, après avoir été un des cadres du Leicester, champion d'Angleterre 2015/2016, l'international français a effectué un retour tonitruant au King Power Stadium où il a été un des éléments essentiels de la large victoire des Blues sur la pelouse du champion d'Angleterre en titre (0-3).

Téléfoot avait rencontré l'international français lors du dernier rassemblement de l'équipe de France au début du mois de novembre. L'ancien joueur du SM Caen s'était confié sur son nouveau challenge à Chelsea et sur la situation compliquée de Leicester.













Sur la saison de Chelsea

"J'ai des partenaires qui veulent se racheter de la saison dernière. On va essayer de rester le plus longtemps possible en tête du championnat et jouer le titre."

"Quand Chelsea et le coach Conte ont fait appel à moi je savais que c'était pour un grand projet. Chelsea c'est une belle étape pour moi, le coach m'a fait confiance et j'essayer de la lui rendre."

N'Golo Kanté sur Leicester

"Les voir dans cette position est difficile. J'espère qu'ils vont se remettre et qu'ils vont réussir à faire mieux qu'en Ligue des champions."









