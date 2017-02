[Exclu Téléfoot 19/02] - Bielsa va devenir le futur entraîneur du LOSC

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Marcelo Bielsa au LOSC, c'est désormais quelque chose de concret. Selon les informations de Téléfoot, Marcelo Bielsa va bien s'engager avec le club nordiste afin de devenir son futur technicien à la date du 1er juillet prochain. L'officialisation de son arrivée a été confirmée par le club nordiste.

En contacts avancés depuis plusieurs mois avec les équipes de Gerard Lopez, principal candidat au rachat du LOSC à l'automne dernier, et désormais actionnaire majoritaire du club depuis le 26 janvier dernier et le rachat de 95% des parts, l'Argentin a finalisé les derniers détails de son arrivée cette semaine dans la capitale parisienne. L'ancien entraîneur de l'OM et de l'Athletic Bilbao a rencontré Marc Ingla, directeur général du LOSC, ainsi que Luis Campos, le conseiller sportif du président, en compagnie de son adjoint historique, Diego Reyes, mercredi en fin d'après-midi dans un hôtel du 1er arrondissement de Paris.

Présent depuis plusieurs jours en France, le technicien argentin a été aperçu à Paris lors de la rencontre de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, avant d'être vu à Saint-Germain en Laye vendredi lors de la rencontre de Coupe Gambardella entre le PSG et le LOSC. Il a été vu en tribunes à Calais, samedi, lors de la rencontre de la réserve du LOSC.