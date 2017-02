[Exclu Téléfoot 19/02] - Eyraud : "Le PSG est une montagne, mais on est l'OM et l'OM doit gagner"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

L'Olympique de Marseille arrive à un moment charnière de sa saison. Actuellement 6e de Ligue 1, à un point de la 4e place occupée par l'Olympique Lyonnais, le club phocéen va se retrouver devant deux défis de taille - la réception du Paris Saint-Germain en Ligue 1 le 26 février prochain et la réception de l'AS Monaco en huitième de finale de la Coupe de France le mercredi 1er mars prochain - qui vont probablement conditionner la fin de sa saison 2016/2017. Une saison inégale et obligatoirement voulue comme une année de "transition" après la vente du club à l'homme d'affaire américain Franck McCourt.

Interrogé par Téléfoot cette semaine, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, a affirmé que l'OM ira chercher la victoire face à son rival parisien, peu importe l'écart entre les deux équipes. "Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur de quelque adversaire que ce soit ? Non, il ne faut pas avoir peur au contraire. Ces affiches nous galvanisent. (...) On sera guichets fermés, ça va être une ambiance de feu."

Questionné sur un éventuel match nul de l'OM face au club de la capitale, le dirigeant marseillais a botté en touché et réaffirmé sa volonté de voir son club en vainqueur. "Ce PSG nous semble être une montagne, mais on est l'OM et l'OM doit gagner. Si je signe pour un match nul ? Je signe surtout pour une victoire contre le PSG."