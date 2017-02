[Exclu Téléfoot 19/02] - Eyraud : "La séquence de l'attaquant, ce sera l'été prochain"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exceptionnel donné à Téléfoot, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, a fait le premier bilan de l'ère Frank McCourt et évoqué l'actualité du club.

La blessure de Bafétimbi Gomis et le non recrutement d'une doublure en janvier

"La blessure de Bafé est une très mauvaise nouvelle. Pas de doublure ? On est dans un marché en janvier où on ne peut pas tout faire. On n'allait pas recruter un attaquant pour le plaisir de recruter un attaquant. La séquence de l'attaquant ce sera pour l'été prochain."





Le premier bilan de l'ère McCourt

"On a essayé de donner le maximum pour rebâtir des fondations qui vont nous permettre d'atteindre notre premier objectif qui est de jouer les premiers rôles. Alors, pas cette saison, car c'est encore tout neuf. Mais essayer de bâtir pour le futur. On a fait beaucoup de choses pour le futur. On va continuer."





L'arrivée de Patrice Evra

"Je crois qu'il a un rôle très important, notamment par son expérience qu'il peut apporter aux plus jeunes joueurs. Par le charisme dont il fait preuve, sur le terrain et les vestiaires, je pense que c'est une addition importante."





Le retour de Dimitri Payet à l'OM

"Si l'arrivée de Payet me réjouit ? Absolument. Je crois qu'il faut dans ce projet des joueurs emblématiques, des joueurs de l'élite mondiale, c'est le cas de Dimitri. Je me réjouis qu'il soit avec nous. Je n'ai pas eu de mal à le convaincre, il voulait revenir à Marseille. Il y a une vraie histoire forte entre Marseille et lui. mais c'est vrai qu'il y a eu des négociations difficiles."













