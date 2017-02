[Exclu Téléfoot 19/02] - Maxime Lopez : "Une fierté et un honneur de continuer à l'OM"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Maxime Lopez est désormais au coeur du projet sportif de l'OM. Quelques heures après l'officialisation de son contrat jusqu'en juin 2021, le milieu de terrain olympien est revenu en exclusivité pour Téléfoot sur les détails qui ont entouré la signature de ce contrat.

"C’est une fierté pour moi et un honneur de continuer l’aventure à Marseille et surtout de faire partie de ce projet qui est exceptionnel", a expliqué Lopez à Téléfoot. "Le président (Jacques-Henri Eyraud, ndlr) et monsieur Zubizarreta (le directeur sportif de l'OM, ndlr) m’ont fait part de leur envie de prolonger car ils comptent sur moi sur le long terme dans ce projet. Les négociations ont été rapides, on a réussi à rapidement trouver un accord. Aujourd’hui je suis le plus heureux."

Lancé par Franck Passi en équipe première, puis confirmé en tant que titulaire par Rudi Garcia, nommé entraîneur de l'OM en octobre dernier, Lopez a effectué une bonne première partie de saison avec son club formateur. Attaché à l'OM, le joueur de 19 ans voulait à tout prix continuer de grandir dans son club de coeur. "C’était vraiment mon rêve de gosse de jouer à Marseille, dans ce stade Vélodrome qui est exceptionnel à chaque match. Donc oui c’était mon rêve."