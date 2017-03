[Exclu Téléfoot 19/03] - Bédimo : "Rejouer c'est comme une renaissance, je suis bien à Marseille"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son retour à la compétition fin janvier : "Content de retrouver les terrains"

"C'est une renaissance. Parce que je n'ai quasiment pas joué lors de la première partie à cause des blessures : les ischio d'abord, puis le genou. Je suis content de retrouver les terrains avec un groupe qui retrouve le sourire depuis quelques temps."

Sur l'arrivée de Patrice Evra : "C'est bien d'avoir un joueur d'expérience en plus"

"Non l'arrivée d'Evra n'est pas un coup dur. Cela fait un relai de plus pour le coach (Rudi Garcia, ndlr). Il ramène sa bonne humeur, puis des conseils. Etant donné qu'on a un groupe qui est jeune c'est bien d'avoir un joueur d'expérience en plus."

Son avenir à l'OM : "le projet de l'OM m'a plu dès le début"

"Je suis bien à Marseille. Le projet m'a plus dès le début."



Sur les latéraux gauches français

"Kurzawa, Digne et Evra sont de très bons latéraux gauches. Mais pour moi, Benjamin Mendy a un temps d'avance."