[Exclu Téléfoot 19/03] - Deschamps : "Benzema a-t-il une chance de revenir en équipe de France ? Oui, oui, pourquoi pas ?"

Didier Deschamps parle. Interrogé en exclusivité par Téléfoot, le sélectionneur de l'équipe de France a fait le point sur deux sujets brûlants après l'annonce de son groupe de 24 pour affronter le Luxembourg dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et le match amical face à l'Espagne du mardi 28 mars prochain.

Selon lui, ses choix, notamment de ne pas sélectionner Karim Benzema et Alexandre Lacazette, reposent uniquement sur la continuité des choix effectués depuis plus d'un an.

Deschamps sur Benzema : "Je suis dans la continuité des derniers rassemblements"

"C'est vous qui vous posez la question. Je suis dans la continuité des derniers rassemblements : la Complémentarité, la dynamique qui a entre les attaquants qui sont venus et qui ont été performants. Peut-il revenir en équipe de France ? Oui, Oui, pourquoi pas."





Deschamps sur Lacazette : "Il aurait mérité d'y être"

"Rien, Il ne lui manque rien. Je ne l'ai pas pris. Je suis convaincu qu'il va être très déçu. Il aurait mérité d'y être. Je ne vais pas dire que c'est Kylian (Mbappé, ndlr) qui prend sa place, ce n'est pas le même profil d'attaquant non plus. Alexandre reste un attaquant axial qui marque des buts. Je ne peux que lui dire de continuer ."







L'avis de notre consultant Edouard Cissé

"Le problème d'Alexandre Lacazette c'est de ne pas être décisif dans les grands moments. On l'avait vu être en-dedans en Ligue des champions la saison dernière. Et Je pense que la campagne de l'OL en Ligue Europa peut l'aider à postuler pour une place en équipe de France."

















